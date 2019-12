De regresso à competição, Troy Deeney marcou o segundo golo do triunfo do Watford frente ao Manchester United, este domingo. No final do encontro, o avançado foi questionado acerca da pressão no momento de bater o penálti e do facto de os «hornets» estarem no último lugar da Premier League.



«Estive três meses e meio de fora? Não vou dizer que estive a pensar em marcar golos. Só queria ficar apto para ajudar a equipa o máximo que conseguisse. Estou sempre confiante. Disse antes que pressão para mim é ver a minha mãe ter três empregos para pagar o Natal. Isto é o futebol, entendes? Se marcar, muito bem. Se falhar, falhei. Jogamos outra vez na próxima semana, certo? Isto não é pressão para mim, é a vida real», disse o capitão do Watford, na zona de entrevistas rápidas.



Veja: