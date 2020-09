O antigo avançado inglês, Peter Crouch, criticou a política de transferências do Manchester United. «Tinha grandes esperanças para o United neste verão mas, mais uma vez, a maneira como eles lidaram com o mercado de transferências deixou-me confuso. Parecem comprar bons jogadores, como Donny van de Beek, mas não parecem ter uma estratégia. Se tens Paul Pogba e Bruno Fernandes, para que precisas do van de Beek?», começou por dizer ao Daily Mail.

Crouch considera que o ataque deve ser uma das preocupações dos dirigentes dos red devils e questionou: «porque não foram atrás de um avançado, como Jiménez, do Wolverhampton?».

Para o antigo internacional inglês, também a defesa é um dos setores mais debilitados da equipa. «A defesa precisa de mais força, por que se estão a concentrar no Sancho em vez de procurar um parceiro para o Harry Maguire? Sancho é um jogador sensacional, não me interpretem mal, mas quanto é que ele melhoraria em Martial, Rashford e Greenwood? Todos podem ocupar as mesmas posições. Os 115 milhões poderiam ter sido mais bem investidos em outra posição», atirou