Sem clube desde que deixou o Bournemouth no final da época passada, Jack Wilshere está a treinar com a equipa do Arsenal.



Os «gunners» abriram as portas ao internacional inglês para que este possa manter a forma física até encontrar um novo desafio para a sua carreira e para ajudá-lo a obter a licença de treinador.



Wilshere é um produto da academia dos londrinos e assumiu-se como titular da equipa, então orientada por Wenger, quando tinha 18 anos. As lesões acabaram por travar uma carreira que parecia promissora e o médio foi jogando cada vez com menos regularidade até sair do Arsenal para o West Ham em 2018.



«Queremos ajudar o Jack a preparar-se para a sua nova etapa tanto física como mentalmente. Ele quer continuar o percurso de treinador e estamos preparados para o ajudar em tudo o que ele entender. Basicamente esta é a ideia. Estou contente por tê-lo de volta. Tive uma conversa com ele e percebi a situação que ele está a viver e todos no clube entenderam que era o momento certo de o ajudar. Ele vai treinar algumas vezes connosco, vai tentar voltar à melhor forma e passar a sua experiência aos nossos jovens da academia», explicou o técnico Mikel Arteta, citado pelo site do clube.

Recentemente Wilshere abriu o coração e confessou não saber como dizer aos filhos que não consegue encontrar clube.