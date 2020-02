Titular no primeiro jogo desde que foi contratado pelo Man. United, Bruno Fernandes recebeu rasgados elogios de Solskjaer. O técnico norueguês considerou que o internacional luso mostrou que «é um jogador de topo».



«Pode ver-se que é um jogador de topo. Foi o primeiro jogo dele. Na primeira parte estavam a circular de pé para pé e o Bruno, quando tem a bola no pé, quer que os jogadores à sua frente se mexam e não fizemos isso. Na segunda parte recuámos o Bruno no terreno para ter mais bola e penso que esteve muito bem ao lado do Fred», disse o treinador em declarações à Sky Sports.



Os elogios de Ole não ficaram por aqui. «O seu comportamento, o seu sorriso, tudo nele é um estímulo para todos. É um rapaz genuíno, um profissional de topo e é um vencedor. Hoje vimos vislumbres do seu carácter e vamos ver cada vez mais», acrescentou.



Bruno Fernandes fez este sábado o primeiro jogo com a camisola dos red devils frente ao Wolves.