Grande cimeira portuguesa em Old Trafford com Bruno Fernandes debaixo dos holofotes no primeiro jogo pelo Manchester United. O ex-Sporting estreou-se a titular frente ao Wolves de Nuno Espírito Santo, numa partida que terminou num redondo zero. Um nulo que retira os red devils dos lugares europeus e deixa as duas equipas à mercê do Tottenham de José Mourinho.

O jogo chegou com essa notícia: Bruno Fernandes seria titular. No primeiro jogo pela nova equipa, o camisola 18 mostrou-se bastante ativo, tentou o golo várias vezes e fez um primeiro tempo em crescendo. No segundo, recuou no terreno fruto das opções de Solsjkaer.

Ora, a partida nem sempre foi bem jogada, mas teve alguns pontos de emoção, sem grandes ocasiões porém. O que quer isto dizer? Que o United tentou várias vezes o golo através de remates de fora da área, por exemplo. Andreas Pereira foi o primeiro, Bruno Fernandes o segundo e o terceiro: uma tentativa foi ao lado, a outra Patrício defendeu.

No final do primeiro tempo, uma coisa era notória: a influêcnia de Bruno Fernandes no jogo do United.

Do outro lado, havia Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota em campo, para além de Patríco na baliza. O número de portugueses no relvado ia aumentar pois ainda entaram Pedro Neto e o estreante Podence nos Wolves.

Diogo Dalot jogou pelo United os minutos finais. E foi mesmo o lateral português quem teve uma das melhores oportunidades de todo o jogo, já depois de Patrício e De Gea negarem o golo aos adversários. No último minuto, Dalot cabeceou na pequena área, mas a bola saiu ao lado, pertinho do poste de Patrício.

Dos nove jogadores portugueses que estavam na ficha de jogo, apenas Jordão não entrou, numa partida em que os adeptos do United tiveram um vislumbre, em pleno Old Trafford, do que Bruno Fernandes pode dar.

Para já, o United é sexto, o Wolverhampton sétimo e Mourinho, se vencer o ainda campeão Manchester City, passa para quinto.