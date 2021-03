O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, garantiu que Cavani ainda não tomou qualquer decisão acerca do seu futuro. As declarações do norueguês surgem um dia depois de o pai do avançado uruguaio ter revelado que este «tem 60 por cento de hipóteses de ir para o Boca Juniors».



«Cavani está 100 por cento focado em estar disponível e trabalhar para ficar em forma. Ele tem muito orgulho de jogar nesta equipa e dará sempre o seu melhor. Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas ele tem ajudado muito a equipa até agora», elogiou o técnico, na antevisão ao jogo da Liga Europa contra o AC Milan.



Cavani chegou a Old Trafford no verão passado e assinou um contrato válido por uma temporada. Em 25 encontros, o atacante de 34 anos marcou sete golos.