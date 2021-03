Rafael Leão e Dalot integram a lista de convocados do Milan para o embate desta quinta-feira com o Manchester United de Bruno Fernandes, em Old Trafford, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

A equipa italiana parte para Manchester com muitas baixas, especialmente no ataque, uma vez que o treinador Stefano Pioli não vai poder contar com Theo Hernandez, Rebic, Calhanoglu, Benacer, Mandzukic e Ibrahimovic.

Em sentido contrário, Romagnoli e Tonali recuperam dos respetivos problemas físicos e integram a lista dos eleitos para o jogo no Teatro dos Sonhos.

Rafael Leão é uma forte possibilidade para jogar de início, tal como Dalot que terá a oportunidade de defrontar o clube que detém o seu passe, uma vez que o lateral está cedido ao Milan pelo clube inglês até ao final da corrente temporada.