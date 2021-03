Helena Seger, companheira de Zlatan Ibrahimovic, revelou, em entrevista à revista Elle, um pouco sobre o lado pessoal do internacional sueco.

A sueca de 50 anos, empresária e ex-modelo, mãe dos dois filhos de Zlatan Ibrahimovic, começou por contar como se conheceram e não foi amor à primeira vista

«Ele tinha o Ferrari mal estacionado em Malmo, impedindo o meu Mercedes de sair. Disse-lhe, um pouco bruscamente, que o tirasse dali e, pelos vistos, ele gostou disso.»

«Não é fácil viver com ele, mas, admito, também não é fácil viver comigo», apontou Helena Seger.

«Acho que gosto do Zlatan porque lhe faço frente», disse ainda a sueca, acrescentando algo que ambos têm em comum: «Também eu construi a minha carreira com muito sacrifício.»

Zlatan e Helena ainda não casaram e, por vontade dela, não vai acontecer. «Casar com ele podia perturbar a minha independência. Não quero que me conheçam como a mulher de um jogador ou como a miss de um concurso de beleza. Acho que as pessoas não sabem o quanto estudei, trabalhei e lutei.»