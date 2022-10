Cristiano Ronaldo não está a passar por um bom momento no Manchester United. O jogador português foi afastado dos trabalhos com a equipa principal e ficou de fora das opções para o jogo frente ao Chelsea, depois dos incidentes na partida com o Tottenham.

Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, agora comentador desportivo, escreveu um artigo de opinião no Daily Mail sobre a situação do capitão da seleção nacional no clube inglês.

«É uma situação desesperante e triste em que Cristiano Ronaldo se encontra. É o jogador que levou o Manchester United ao auge e marcou golos importantes, que viverão na memória de todos, mas vejam a que esse clube o reduziu», começou por escrever o escocês.

«O que vimos em Old Trafford no jogo contra o Tottenham foi um jogador claramente irritado, chateado e profundamente frustrado, preso a um banco de suplentes enquanto futebolistas que ele considera que não lhe são superiores estavam em campo. Para um jogador extremamente competitivo como ele, isto terá sido uma agonia. Uma experiência que ele nunca imaginou enfrentar. Entendo perfeitamente o que ele está a sentir», prosseguiu.

Souness culpou o clube e treinador Erik ten Hag pela situação e disse que se não resolverem o problema, o legado de CR7 no United «será destruído».

«Se esta situação persistir, se houver mais indignidades destas no banco de suplentes, o seu comportamento pode piorar. E pode fazer com que o pior acabe por acontecer: os adeptos do Manchester United irão recordá-lo pelo que aconteceu nesta época, em vez dos anos dourados e dos golos brilhantes que apontou. Se isto continuar o United vai acabar por destruir o legado do Ronaldo. Pelo menos o clube deve-lhe isso, não pode permitir que tal aconteça», concluiu.