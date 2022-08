Cristiano Ronaldo está de volta ao 11 inicial do Manchester United, no jogo deste sábado frente ao Brentford, depois de na primeira jornada da Premier League ter ficado no banco de suplentes, na partida contra o Brighton.

O treinador dos red devils, Erik ten Hag, justificou a titularidade do craque português uma hora antes do jogo, sensivelmente.

«Fez uma pré-temporada curta, mas Ronaldo é Ronaldo. Ele já o provou com frequência no passado, está em forma e terá que demonstrar isso hoje», disse o treinador neerlandês em declarações à MUTV.