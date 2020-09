São vários os futebolistas que criticam Louis Van Gaal. Depois de Rivaldo e de Di María, foi a vez de Rafael da Silva (ex-Man. United e Lyon) considerar o holandês como «um dos piores treinadores que teve».



«É um dos piores treinadores que conheci. Quando disseram que Van Gaal ia ser o treinador do Manchester United, recebi muitos telefonemas de amigos. Avisaram-me que ele não gostava dos brasileiros pelo seu estilo de jogo. Disseram-me: 'O primeiro que vai fazer é dispensar-te'. E foi o que fez. Ao segundo dia disse-me que podia ir quando nem sequer tinha treinado. Não queria acreditar», contou, em entrevista ao The Athletic.



O jogador de 30 anos, que recentemente deixou o Lyon para rumar aos campeões turcos do Basaksehir, teceu críticas a Alexis Sánchez. O chileno trocou o Arsenal pelos red devils em 2017 e admitiu que queria sair após o primeiro treino.



«Por que razão queria ir embora? Disse isso porque não jogou m**** nenhuma no United», disse.