Depois da conquista da Taça da Liga inglesa, o Liverpool continua insaciável. Mesmo com dez alterações na equipa inicial em relação à final contra o Chelsea, os «reds» bateram o Norwich por 2-1, em Anfield, e garantiram um lugar nos quartos de final da Taça de Inglaterra.



Apesar de ter sido titular, Diogo Jota não fez uma exibição de encher o olho como é habitual. A figura da equipa de Klopp foi Takumi Minamino. O internacional nipónico abriu o marcador aos 27 minutos com um remate forte na pequena área após passe de Origi e chegou aos bis com um golaço, aos 39.



O Liverpool baixou o ritmo na segunda metade e não se livrou de um susto. Rupp ainda deu esperanças aos canários à entrada para o quarto de hora final com um belo pontapé de fora da área. Klopp lançou de pronto Díaz e Mané e o ex-FC Porto esteve perto do 3-1 com um remate em jeito que saiu ligeiramente ao lado da baliza de Krul.



Apesar do sofrimento nos minutos finais, o Liverpool tem lugar assegurado nos quartos de final.