Por norma, De Bruyne é o jogador que dá a assistência antes de um golo do Manchester City. O belga soma 62 assistências na Premier League em 146 jogos pelos «citizens».

Durante uma entrevista, o jornalista colocou a hipótese de o médio jogar com Xavi ou Iniesta. Porém, De Bruyne disse que preferia jogar com avançados como Henry ou Cristiano Ronaldo.



«Preferia olhar para os avançados. Ele foi meu treinador adjunto na seleção da Bélgica, mas provavelmente alguém como Henry ou Cristiano... Para mim, que sou um jogador criativo, sei que ele vai estar lá. Preciso de jogar com alguém que seja rápido, que dê profundidade. Ajudaria muito muito. Joguei com médios maravilhosos, mas o papel dos avançados é mais importante para a maneira como eu jogo. Por isso, destaco Thierry Henry e o Ronaldo», referiu, em conversa com o ex-futebolista Jamie Redknapp.



«Os meus números [de assistências] subiriam. Podia cruzar a bola a três metros que Ronaldo chegaria na mesma», acrescentou.