Depois do desaire caseiro contra o Huddersfield, o Fulham voltou às vitórias. Esta noite, a formação orientada pelo português Marco Silva recebeu e bateu o Peterborough por 2-1, em Craven Cottage.



Aleksandar Mitrović foi a figura do encontro ao marcar os dois golos (28m e 62m) dos londrinos e chegou aos 33 na prova. O internacional sérvio entrou na história do Championship ao tornar-se no jogador a marcar mais golos numa edição da competição quando ainda falta disputar mais de uma dezena de jogos, superando o registo de Ivan Toney (Brentford).



Ivan Cavaleiro foi lançado aos 63 minutos numa altura em que o Fulham já ganhava por 2-0. O melhor que o Peterborough, penúltimo classificado, conseguiu foi reduzir por Marriott já em cima do minuto 90.



Com esta vitória, os «cottagers» chegaram aos 67 pontos e cimentaram a primeira posição. Têm mais nove pontos que o segundo classificado Bournemouth, formação que tem dois jogos em atraso.