Dois golaços nos instantes finais resultaram num empate entre Watford e Leicester, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.



Sem Ricardo Pereira por lesão, os foxes estiveram sempre mais perto de marcar. Vardy procurou de todas as formas e feitios o golo 100 no campeonato, mas revelou pouco acerto na hora da finalização. Já Albrighton teve pontaria a mais: atirou ao ferro à entrada para os quinze minutos finais.



Quando se esperava que o jogo terminasse sem golos, Chilwell fez um golaço. O lateral-esquerdo recebeu de Gray na esquerda e atirou cruzado ao ângulo da baliza de Foster (90).







Os «hornets», sem Domingos Quina por opção técnica, não desistiram e foram premiados no terceiro dos cinco minutos de compensação. Na sequência de um pontapé de canto, a bola desviou em Kabasele e sobrou para Dawson que atirou de forma acrobática, Schmeichel ainda tocou na bola antes desta entrar.



Com este empate o Leicester permanece no 3.ª lugar agora com 54 pontos. Por sua vez, o Watford chegou aos 28 pontos e tem um ponto de vantagem para o Bournemouth, a primeira formação em zona de descida.

O golo de Dawson: