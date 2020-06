Unidos na homenagem a George Floyd, rivais depois de a bola começar a rolar. O Southampton bateu o Norwich em Carrow Road por expressivos 3-0, no jogo inaugural da 30.ª jornada.



Após uma primeira parte na qual foram superiores, os «saints» tiveram uma entrada demolidora na etapa complementar e rapidamente chegaram a uma vantagem de dois golos. Ings escapou à defesa dos canários e atirou em jeito, assinando um belo golo (49m). Volvidos cinco minutos, o ex-Liverpool assistiu Armstrong para o 2-0.



Com o Norwich praticamente entregue, Redmond driblou facilmente Godfrey à entrada da área e rematou para o 3-0, fixando o resultado final.



Com este triunfo, o Southampton chegou aos 37 pontos e subiu provisoriamente ao 13.º posto. Por sua vez, o Norwich continua no último lugar a seis pontos da zona de salvação.