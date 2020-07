Arsenal e Leicester empataram a uma bola, numa partida referente à 34.ª jornada da Premier League.



Os «gunners» tiveram uma boa entrada na partida e chegaram ao golo por Aubameyang aos 21 minutos. Ceballos fez um passe sensacional para Saka que cruzou rasteiro para o 20.ª do gabonês no campeonato.



O conjunto londrino dispôs de situações para ampliar o macador, mas Schmeichel brilhou a remates de Lacazette, Saka e Bellerín. Pelo meio, o Leicester viu o árbitro anular o golo de Iheanacho por falta sobre Kolasinac.



David Luiz esteve perto de fazer golo na cobrança de um livre direto logo a abrir o segundo tempo. Mais tarde, Lacazette marcou mesmo, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR por posição irregular do francês.



Tudo mudou no quarto de hora final. Nketiah entrou aos 71 minutos e volvidos quatro minutos foi expulso por uma entrada dura sobre um adversário. Os foxes cresceram e chegaram à igualdade por intermédio do suspeito do costume: Jamie Vardy. O inglês surgiu nas costas de Mustafi e desviou o cruzamento de Gray para o fundo da baliza de Martínez.



Com este empate o Leicester viu o Chelsea roubar-lhe o terceiro lugar enquanto o Arsenal perdeu a oportunidade de se aproximar do Wolves e Man. United na luta pela Europa.