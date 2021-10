Depois de uma goleada sofrida em casa do Coventry, o Fulham respondeu com uma goleada idêntica. A equipa orientada por Marco Silva bateu o QPR por 4-1, no dérbi londrino da 12.ª jornada do Championship.

Os «cottagers» tiveram em Aleksandar Mitrović a principal figura do encontro. O internacional sérvio anotou um bis (10m e 67m) e deixou por duas vezes a equipa da casa em vantagem enquanto Reid e Robinson marcaramos outros golos. Dykes anotou o tento de honra do QPR, golo esse que foi insufuciente para evitar a derrota.

Refira-se que Marco Silva utilizou Ivan Cavaleiro de início, mas o português saiu com dificuldades físicas aos 32 minutos. Com este triunfo, o Fulham subiu à condição ao terceiro posto do Championship com 23 pontos e está a dois do líder WBA. Por sua vez, o QPR é sexto com 18 pontos, mas pode acabar a jornada fora da zona do play-off de subida.



Os golos do encontro: