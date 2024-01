O Manchester City bateu o Burnley por 3-1, numa partida da 22.ª jornada da Premier League.



No regresso de Vincent Kompany ao Etihad, o campeão inglês não deu hipótese e resolveu rapidamente o desafio frente aos «clarets». Matheus Nunes, o único português lançado de início por Guardiola, teve papel decisivo no lance do 1-0 ao assistir Julián Álvarez (16m).

Volvidos seis minutos, os «citizens» chegaram ao 2-0 num lance desenhado e executado por Kevin de Bruyne. Na cobrança de um livre frontal, o génio belga isolou-se Álvarez e o argentino fez com classe o 2-0.



No arranque da segunda metade, o Manchester City marcou novamente por Rodri num pontapé de fora da área. O melhor que o Burnley conseguiu foi reduzir por Ameen Al Dakhil em período de descontos.

Nota ainda para o regresso de Haaland à competição quase dois meses depois: o norueguês entrou aos 71 minutos. Bernardo e Rúben Dias não saíram do banco de suplentes.



Quase 2 meses depois, Haaland está de volta 🦾🤖#PremierELEVEN pic.twitter.com/kFCBGjGvgu — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2024

No outro jogo que arrancou às 19h30, o Tottenham venceu o dérbi de Londres diante do Brentford po 3-2.



Os spurs chegaram ao intervalo a perder - Maupay adiantou os Bees -, mas consumaram a reviravolta com dois golos em dois minutos de Udogie e de Johnson no arranque da etapa complementar. Ainda antes da hora de jogo, Richarlison fez o 3-1 e deixou o Tottenham com o encontro praticamente no bolso.



O Brentford foi incapaz de evitar a derrota embora ainda tenha chegado ao 3-2 por Toney.



O Manchester City igualou o Arsenal no segundo lugar embora tenha menos um jogo que os «gunners». O Tottenham é quarto colocado com 43 pontos, a três do duo que partilha o segundo lugar. Já o Brentford é 15.º com 22 pontos enquanto o Burnley é penúltimo com apenas 12.