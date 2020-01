Esta noite a cidade de Manchester vai parar para assistir ao United-City, da Taça da Liga. Os rivais da cidade defrontam-se pela primeira vez esta década. É, no fundo, um virar de página e um recomeço.



Ora bem a Dugout, parceira do Maisfutebol, elaborou um vídeo com os melhores momentos do dérbi de Manchester da última década. Há o pontapé de bicicleta de Rooney, o título ganho pelos «citizens» no último suspiro ao principal rival, o festejo de Balotelli ('Why always me', lembra-se?) e a tarde em que Mancini e os seus homens marcaram seis golos em Old Trafford.



Se vai ver o dérbi, veja. Caso não tenha possibilidade de o ver, veja o vídeo na mesma. Não será tempo perdido.