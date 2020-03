Um pouco por todo o mundo estão a ser tomadas medidas para tentar diminuir os riscos de contágio do novo coronavírus Covid-19, mas há coisas a que demoramos a habituarnos. Veja-se, por exemplo, Raúl Jiménez, que, à chegada ao estádio para o jogo do Wolverhampton com o Brighton, quis cumprimentar o funcionário que estava à entrada, esquecendo-se da recomendação para que não haja apertos de mão.

O jogador mexicano estendeu a mão e, quando não obteve a reação esperava, apercebeu-se de imediato do motivos.

Veja as imagens: