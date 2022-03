Depois de três derrotas consecutivas, o Wolverhampton de Bruno Lage regressou às vitórias, na receção ao Watford (3-0), penúltimo classificado da Premier League.

Com os portugueses José Sá, João Moutinho, Rúben Neves e Daniel Podence no onze inicial, os wolves entraram com tudo na partida e já venciam por 3-0 aos 21 minutos.

Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, fez o 1-0 aos 13 minutos, vantagem ampliada cinco minutos depois, fruto de um autogolo de Chucho.

Aos 21 minutos, houve golo luso: Podence aproveitou um mau passe de Bem Foster e, com o pé esquerdo, rematou para a baliza deserta.

Na segunda parte, já com Pedro Neto, Fábio Silva e Chiquinho em campo, Rúben Neves protagonizou o momento da noite: com uma «chapelada» plena de intenção, o médio ex-FC Porto fez o 4-0 final a cinco minutos dos 90.

O golaço e depois a reação de Lage:

Com este resultado, o Wolverhampton segue no oitavo lugar da Premier League, a dois pontos do Tottenham e do West Ham. O Watford é 19.º, com 19 pontos.