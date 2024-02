Depois do empate na última jornada, o Tottenham voltou a vencer na liga inglesa, desta feita na receção ao Brighton (2-1), em jogo da 24.ª jornada.

Os «seagulls» adiantaram-se em cima do primeiro quarto de hora, graças a um penálti de Pascal Gross, a castigar a falta de Micky van de Ven dentro da área.

A equipa de Ange Postecoglou respondeu ao golo sofrido com uma pressão em zona adiantada e tentativas de condicionar o estilo de jogo da turma de Roberto de Zerbi, que insistia em sair a jogar curto desde trás, arriscando, em certas ocasiões, a sofrer o empate. Valeu que Richarlison e os companheiros de ataque andaram com a mira desafinada na primeira parte.

No segundo tempo, os «spurs» entraram por cima e chegaram ao 1-1, aos 61 minutos. Pape Matar Sarr rompeu na grande área do Brighton, tentou servir Richarlison, o passe foi intercetado, mas a bola sobrou para o médio senegalês, que empurrou para o fundo das redes.

O Brighton reagiu ao empate, teve algumas aproximações à baliza do conjunto londrino, mas foram mesmo os anfitriões quem chegou ao golo.

Já em tempo de descontos, os «spurs» sentenciaram a partida num contra-ataque rapidíssimo. Heung-min Son, regressado da Taça Asiática, apareceu no corredor esquerdo e serviu Brennan Johnson para a reviravolta.

Com este resultado, o Tottenham sobe ao quarto lugar, à condição, com 47 pontos. Por sua vez, o Brighton continua no oitavo posto.

Noutro dos jogos da tarde, o Fulham pôs fim ao ciclo de seis jogos sem vencer. A equipa de Maro Silva recebeu o Bournemouth e venceu por 3-1, com João Palhinha novamente a titular.

Bobby de Cordova-Reid abriu o marcador logo aos cinco minutos, enquanto o brasileiro Rodrigo Muniz (36m e 52m) apontou os restantes golos dos «cottagers». Pelo meio, o Bournemouth ainda reduziu, através de Marcos Senesi (50m).

Com este triunfo, o Fulham ultrapassa o Bournemouth na tabela e sobe ao 12.º lugar, com 29 pontos, mais dois do que o adversário deste sábado.

Já o Wolverhampton, com José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Pedro Neto de início, perdeu por 2-0 na receção ao Brentford.

Christian Norgaard (35m) e Ivan Toney (77m) apontaram os golos dos visitantes.

Ainda na tarde deste sábado, o Sheffield venceu no reduto do Luton (3-1).