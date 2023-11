Harry Kane chegou, viu e desatou a marcar golos ao serviço do Bayern Munique. O internacional inglês marcou 21 golos em 17 jogos pelos bávaros desde o arranque da temporada. Além dos adeptos do Tottenham, há um ex-futebolista que ficou desagradado com o facto de o avançado ter saído da Premier League para a Bundesliga: Rio Ferdinand.



O ex-capitão do United ainda não ultrapassou o facto de o clube não ter avançado para a contratação de Kane. «Foi o terceiro hat-trick dele! Sempre que vejo o nome de Kane surgir ao lado da bola de jogo, com um hat-trick, vomito dentro da boca. Fico a pensar por que razão o Manchester United não avançou para a sua contratação», referiu, durante uma participação no podcast «Five».



Lembre-se que o Man. United acabou por contratar Rasmus Højlund no verão passado por cerca de 70 milhões de euros.