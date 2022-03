O Inter de Milão empatou este sábado em San Siro a uma bola, na receção à Fiorentina, em jogo da 30.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Lucas Torreira deu vantagem à equipa visitante com um golo aos 50 minutos e Denzel Dumfries fez o 1-1 final ao minuto 55.

A equipa de Simone Inzaghi acentuou a crise de resultados: depois de oito vitórias consecutivas no campeonato entre o final de 2021 e o início de 2022, só venceu em duas das últimas nove jornadas.

Num dia que já teve vitória do Nápoles, que assim soma 63 pontos, o Inter chega ao 60 e mantém o terceiro lugar, mas pode ver o Milan – que tem também 63 pontos no topo e defronta ainda este sábado o Cagliari – fugir na tabela. Importa referir que o Inter ficará, em todo o caso, com um jogo a menos (a deslocação a Bolonha).