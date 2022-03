O «Derby della Madonnina» entre AC Milan e Inter de Milão, da primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, terminou sem golos.

Com Rafael Leão de início, os rossoneri tiveram as melhores ocasiões para abrir o marcador, ambas na primeira parte. No entanto, Handanovic travou as intenções de Alexis Saelemaekers. Mais tarde, Theo Hernández concluiu uma arrancada absolutamente sensacional com um pontapé ligeiramente ao lado.



O avançado português saiu aos 67 minutos, dando o seu lugar a Rebic. Apesar das trocas de parte a parte, ninguém desfez o nulo.



Não houve golos esta noite, marcada por uma manifestação de solidariedade à Ucrânia que contou com a participação de Andriy Shevchenko, figura dos rossoneri e lenda do futebol ucraniano. Ficou tudo adiado para 20 de abril, data da segunda mão desta meia-final da Taça de Itália.