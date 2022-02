Rafael Leão foi homenageado esta quarta-feira pelo Milan e pelos companheiros de equipa, depois de no domingo passado ter cumprido o 100.º jogo como rossoneri, num jogo em que marcou o golo solitário no triunfo sobre a Sampdória.

Antes do início do treino, o avançado português recebeu uma distinção da parte dos dirigentes e aplausos dos companheiros de equipa. «Estou muito contente por ter cumprido 100 jogos com esta camisola e esperamos todos, equipa e staff, conseguir vencer qualquer coisa importante esta época», comentou.

Rafael Leão estreou-se pelo Milan a 25 de agosto de 2019, num jogo frente à Udinese e, em dois anos e meio, chegou à centena de jogos na Série A.