José Morais pediu para sair do Sepahan. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da equipa iraniana.

«Ele pediu para sair. Estamos a conversar com ele e a tentar demovê-lo, mas está muito revoltado, e eu penso que com razão, pelo que aconteceu nestes meses», referiu.

O conjunto do Irão perdeu, esta segunda-feira, com o Caspian Qazvin por 1-0 e somou a terceira derrota consecutiva no campeonato iraniano.

Apesar da série de maus resultados, o Sepahan é quarto classificado da Liga do Irão, a cinco pontos do líder Esteghlal.

José Morais está na equipa iraniana desde a temporada passada e terminou o último campeonato no segundo lugar.

