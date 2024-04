John O'Shea vai continuar como selecionador interino da Irlanda para os particulares de junho frente a Hungria e Portugal, anunciou esta sexta-feira a associação de futebol daquele país.

O antigo jogador do Manchester United assumiu o cargo em fevereiro, para suceder a Stephen Kenny. Na altura, o organismo prometeu apresentar um novo selecionador no início de abril, algo que não se verificou.

Ora, perante isso, o contrato de O'Shea é agora renovado até junho.

Portugal, refira-se, vai defrontar a Irlanda no dia 11 de junho, no último teste antes do Euro 2024. A partida decorre no Estádio de Aveiro.

