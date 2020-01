Ricardo Rodríguez vai representar o PSV Eindhoven até ao final da época por empréstimo do AC Milan, informaram os dois emblemas.



O internacional suíço deixou de ser presença assídua no onze dos rossoneri desde a chegada de Theo Hernández, tendo somado apenas cinco presenças.



O lateral-esquerdo, de 27 anos, vai assim experimentar o quarto campeonato da carreira após passagens por Suíça (Zurique), Bundesliga (Wolfsburgo), além da Serie A.



On loan till the end of the season.

𝘞𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘗𝘚𝘝, 𝘙𝘪𝘤𝘢𝘳𝘥𝘰! 🤝#WillkommenRR pic.twitter.com/odslVOLgNr