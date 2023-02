O episódio está a chocar o futebol, sobretudo em Itália. Uma árbitra foi fechada dentro de um estádio depois de ter decidido suspender um jogo de juniores entre o Darfo Boario e o Carpenedolo, em Brescia.



De acordo com a «Sportmediaset», tudo aconteceu depois de a jovem ter interrompido após elementos dos dois clubes se terem envolvido em agressões. Pressionada a levar o jogo até ao fim, a árbitro seguiu, em lágrimas, para os balneários. O pior veio depois.



«Quando ela saiu do balneário, percebeu que tinha sido abandonada e fechada dentro do estádio», refere o comunicado da Liga Nacional Amadora, citada pela «Sportmediaset».



As duas equipas foram punidas com a derrota além de terem sido multadas.