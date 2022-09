A Juventus continua a protagonizar um início de campeonato irregular. A Vecchia Signora empatou a uma bola na visita ao Artemio Franchi, no jogo inaugural da quinta jornada da Serie A.



O adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões até marcou cedo, logo aos nove minutos, por Arkadiusz Milik. O polaco, que chegou a Turim nos últimos dias do mercado, desviou com o peito um cruzamento de Kostic e abriu o marcador em Florença.



A Fiorentina igualou a contenda volvidos vinte minutos por intermédio de Christian Kouamé. O conjunto de Vincenzo Italiano desperdiçou uma soberana ocasião para conseguir a reviravolta ainda antes do intervalo. No entanto, Jovic permitiu a defesa de Perin na cobrança de um penálti.



A segunda parte não teve grandes oportunidades e o jogo caminhou lentamente para o final com a igualdade no marcador. Assim, a Juventus chegou aos nove pontos na Serie A e está no quarto lugar a um ponto dos líderes Roma e Atalanta que ainda não jogaram nesta jornada. Por sua vez, a Fiorentina é 10.ª colocada com seis pontos.