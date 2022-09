O Chelsea garantiu os serviços de Denis Zakaria.



De acordo com o comunicado dos londrinos, o médio helvético chega a Stamford Bridge por empréstimo da Juventus. No final da temporada, os blues ficam com opção de contratar o jogador de 25 anos em definitivo.



Zakaria, internacional pela Suíça, chegou à Vecchia Signora em janeiro proveniente do Borussia Monchengladbach. Porém, nunca se afirmou em Turim: fez apenas 13 jogos na época passada e foi utilizado em dois encontros na presente época.