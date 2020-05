O antigo futebolista Giuseppe Bergomi, uma das maiores referências do Inter de Milão e campeão do mundo em 1982 pela seleção de Itália, revelou ter contraído covid-19, mas que já recuperou da doença, após «20 a 25 dias» de muitas dores e fraqueza constante.

Bergomi diz mesmo ter sido irresponsável, entre as funções que tem na academia do Inter de Milão e como comentador televisivo, quando a doença já pairava em solo transalpino. «Fui estúpido, subestimei-o. A 21 de fevereiro, dei o último treino e um dos meninos teve pneumonia, dali não termos jogado mais. No dia 26, estava em Nápoles para comentar o jogo contra o Barcelona, depois em Perugia para assistir ao jogo contra o Benevento. Na minha opinião, subestimei. Tive muito contacto com pessoas», referiu, numa conversa via Instagram com o apresentador Giacomo Valenti, na noite de segunda-feira.

Sem suspeitar que teria covid-19, mais tarde confirmada, o ex-atleta, agora com 56 anos, contou como viveu esses momentos.

«No início de março, fiquei doente. Tive problemas olfativos e nas costas, mas não nos pulmões. Pensei que era gripe, mas testei positivo. Os meus amigos gozaram comigo e disseram-me que estava a pensar muito sobre isso, mas eu não estava bem, estava sempre com dores, fraco. Não conseguia sentar-me, com dores nas costas. Estava sempre de pé. Disseram-me que era melhor não tomar anti-inflamatórios. Depois de algum tempo, a dor desapareceu, mas tudo durou 20 a 25 dias. Agora estou bem, comecei a correr novamente. Fiz apenas o teste serológico, tentei fazer zaragatoa, mas disseram-me que, depois de 30 dias, eu ficaria bem. Tenho anticorpos, mas explicaram-me que não protegem 100 por cento, porque o vírus muda», contou.