O Parma perdeu esta segunda-feira em Bolonha por 4-1, em duelo da segunda jornada da Liga italiana.

Com o defesa português Bruno Alves em campo do lado do Parma, as duas equipas procuravam os primeiros pontos no campeonato e foram os comandados de Sinisa Mihajlovic a levar a melhor.

Na primeira parte, dois golos de Soriano, aos 16 e 30 minutos, levaram o Bolonha a vencer para o intervalo, por 2-0.

No segundo tempo, Skov assinou o 3-0 aos 56 minutos. O Parma ainda reduziu ao minuto 67 por Hernâni, mas a esperança durou pouco: Iacoponi foi expulso nos visitantes (76m) e foi já em tempo de compensação que, em superioridade numérica, o Bolonha fixou o 4-1 com um golo de Rodrigo Palacio (90+1m).

O Bolonha está agora a meio da tabela, com três pontos, no 10.º lugar. O Parma é 20.º, sem pontos. Ocupa o último posto devido à diferença negativa de golos (1-6), a mesma do Crotone.