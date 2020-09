O Aston Villa foi a Craven Cottage vencer o Fulham por 3-0, esta segunda-feira, em jogo relativo à terceira jornada da Premier League de Inglaterra.

A equipa de Birmingham chegou cedo à vantagem no encontro, com Jack Grealish a abrir o marcador aos quatro minutos. Pouco depois, aos 15, Conor Hourihane dobrou a diferença a favor dos visitantes.

O último golo do encontro surgiu no início da etapa complementar e foi apontado por Tyrone Mings, aos 48 minutos.

O português Ivan Cavaleiro foi titular no Fulham e fez o jogo todo.

Com este triunfo, o Aston Villa chega aos seis pontos nos dois jogos que realizou, mantendo-se só com vitórias e no quarto lugar. É a única equipa que ainda não sofreu qualquer golo na prova e marcou quatro.

O Fulham, de Scott Parker, promovido esta época, está no 20.º e último lugar e leva um início difícil: três derrotas, zero pontos e um desfavorável 3-10 em golos. Já tinha sido derrotado pelo Arsenal em casa pelos mesmos números e em Leeds, por 4-3.