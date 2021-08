Çalhanoglu brilha na estreia e Inter inicia defesa do título com goleada

O Inter de Milão não poderia desejar melhor início da Serie A. Os «nerazzurri» iniciaram a defesa do título com uma goleada por 4-0 na receção ao Génova.



A equipa liderada por Inzaghi teve um início de sonho à boleia de Çalhanoglu. O internacional turco, recrutado ao rival AC Milan, assistiu Skriniar para o 1-0 logo aos seis minutos e depois fez ele próprio o 2-0 num míssil de fora da área.



Na etapa complementar o Inter passeou e ampliou o marcador por Arturo Vidal aos 74 minutos. Em cima do apital final, o reforço Edin Dzeko fechou as contas com um cabeceamento certeiro após cruzamento de Vidal.



No outro jogo que teve início às 17h00, Miguel Veloso foi expulso por acumulação de cartões amarelos (35m e 45+1m) e o Hellas Verona perdeu em casa por 3-2 contra o Sassuolo.



O golo de Çalhanoglu: