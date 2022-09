O Milan, atual campeão italiano, venceu este sábado a Sampdoria por 2-1, em jogo referente à sexta jornada da Serie A.

A formação de Milão adiantou-se cedo aos seis minutos através de Júnior Messias. Na segunda parte, Rafael Leão, que alinhou de início, foi expulso 47 minutos, após levar o segundo amarelo.

Dez minutos depois, o ex-benfiquista Djuricic empatou para os genoveses. Mas os rossoneri voltaram para a frente do marcador, depois do francês Giroud converter uma grande penalidade aos 67 minutos.

Com esta vitória, o Milan divide o primeiro lugar à condição com o Nápoles com 14 pontos.

Já o rival, Inter venceu em casa o Torino por 1-0, com um golo apontado por Brozovic aos 89 minutos. A formação de Simone Inzaghi ocupa a quarta posição com 12 pontos.