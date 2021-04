Um golo de Bryan Cristante, ex-jogador do Benfica, evitou a derrota da Roma, em casa, em partida da Serie A italiana, frente à Atalanta (1-1).

A equipa orientada pelo português Paulo Fonseca ficou em desvantagem devido a um golo de Ruslan Malinovsky. O ucraniano apontou o 0-1 ao corresponder a um cruzamento na área romana.

O empate chegou no segundo tempo, com Bryan Cristante, que também passou pela Atalanta, a disparar de fora da área para o 1-1 final.

Com este resultado, a Atalanta iguala os 65 pontos da Juventus e fica no terceiro lugar. A Roma é sétima a cinco pontos do quinto lugar, o primeiro de uma vaga nas provas da UEFA.