Depois de afastar o Granada, o Manchester United vai defrontar a Roma, que afastou o Ajax, nas meias-finais da Liga Europa. Imediatamente após o encontro com os espanhóis, Ole Gunnar Solskjaer falou sobre a formação orientada por Paulo Fonseca, considerando-a uma equipa tipicamente italiana.



«Não vi muito da Roma. Sei que fizeram dois bons jogos contra o Ajax. A Roma defende bem como todas as equipas italianas. Todos conhecemos o Dzeko, todas as bolas na área vão ser perigosas», referiu, em declarações aos jornalistas.



Em relação ao jogo, o norueguês elogiou a postura da sua equipa, que havia vencido a primeira mão por 2-0.



«Quando jogas estes jogos e entras a ganhar por 2-0, normalmente são complicados. Mas tivemos uma postura profissional. O Edinson [Cavani] fez um golo muito bom e acho que a eliminatória ficou decidida aí. A partir daí, só tínhamos de não cometer erros estúpidos e não os cometemos até aos minutos finais. No entanto, o De Gea fez uma boa defesa», analisou.