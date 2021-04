As meias-finais da Liga dos Campeões e as meias-finais da Liga Europa têm apenas clubes que pertencem às cinco principais Ligas europeias.



Na Champions, os espanhóis do Real Madrid, os franceses do PSG, os ingleses do Manchester City e do Chelsea vão jogar a passagem à final enquanto na segunda prova de clubes da UEFA estão presentes nas meias-finais dois clubes ingleses (Arsenal e Man. United), um emblema espanhol (Villarreal) e uma equipa italiana (Roma).



Os últimos representantes dos campeonatos periféricos da Europa foram FC Porto, eliminado da Champions pelo Chelsea, o Ajax, afastado da Liga Europa pela Roma, o Slavia de Praga, derrotado pelo Arsenal, e o Dínamo de Zagreb, que caiu aos pés do Villarreal.



O quadro das meias-finais da Liga Europa:



Villarreal-Arsenal

Manchester United-Roma



O quadro das meias-finais da Liga dos Campeões:

Real Madrid-Chelsea

Paris Saint-Germain-Manchester City