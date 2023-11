Cesc Fàbregas vive os primeiros dias como treinador de uma equipa principal, mas já aponta alto: bem alto, na verdade.

Anunciado na segunda-feira como novo técnico interino do Como, o antigo internacional espanhol assumiu o desejo de chegar à Liga dos Campeões com a equipa italiana em cinco anos.

«Sonhamos alto e somos ambiciosos. Penso que estamos no bom caminho e temos a mentalidade correta. Temos de criar essa cultura no centro de treinos. É o que tentarei fazer, com as minhas próprias ideias, e rodeado de gente competente. Se sonharmos alto, podemos chegar lá [à Liga dos Campeões]», disse, citado pela Lusa, à margem da Web Summit.

«Sinto-me ótimo e preparado. Foi algo que aconteceu muito rápido, nos últimos dias. Tenho muito respeito pelo treinador que esteve no cargo no último ano e meio. É um grande desafio para mim. Estou habituado à pressão e aos requisitos que o clube quer. São tempos muito entusiasmantes», prosseguiu.

O Como está atualmente no sexto lugar da Serie B de Itália, que dá acesso ao playoff de subida à Serie A: «[Chegar à Serie A] É um dos principais objetivos, qualquer que seja o meu cargo. Queria ser treinador do Como, não esperava que fosse tão cedo, mas esta é uma oportunidade. É um projeto a longo termo, não estou aqui só por alguns meses. Confio no clube, nas pessoas e a minha família encontrou ali a felicidade.»

«Não me focava em ser treinador até ao confinamento. Tive uma boa carreira, passei por grandes clubes, e nunca tive tempo para me sentar e pensar no que queria fazer depois. Pensamos que vamos ser futebolistas para sempre, mas não somos. Passa até muito rápido, na verdade», confessou ainda.