Cesc Fabregas colocou este sábado um ponto final numa longa carreira que incluiu 21 temporadas como profissional em clubes como o Barcelona, Arsenal, Chelsea, Monaco e, mais recentemente, no Como, na Série B italiana. O antigo internacional espanhol, bicampeão europeu e campeão mundial, publicou uma emotiva mensagem nas redes sociais na qual fala numa «viagem impossível de esquecer».

«Depois de 21 temporadas a jogar como profissional, chegou o momento de pendurar as minhas botas», começa por enunciar o veterano jogador de 36 anos, na emotiva mensagem de despedida.

O médio formado no Barcelona recorda depois os principais passos da sua carreira, desde a formação, até ao Como. «Jamais esquecerei os primeiros dias no Arenys, o Mataró, o Barça, o Arsenal, o regresso ao Barça, o Chelsea, o Monaco e o Como», escreveu.

Depois seguem-se os melhores momentos. «Levantei a Taça do Campeonato do Mundo, dois Campeonatos da Europa, ganhei tudo em Inglaterra e em Espanha e quase todos os troféus europeus. Foi uma viagem impossível de esquecer», adianta.

A fechar a publicação, Fabregas desmultiplica-se em agradecimentos. «A todos os que me ajudaram, aos meus companheiros, treinadores, diretores, presidentes, proprietários, adeptos e à minha gente, um obrigado do coração. Quanto aos adversários, obrigado por me tornarem mais forte. E também para toda a minha família, desde os meus pais e a minha irmã, até à minha mulher e aos meus filhos, obrigado pelos vossos conselhos, ajuda e guia neste comprido e incrível caminho», destacou ainda.