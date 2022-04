Depois de ter visitado o «santuário» de Maradona em Nápoles, José Mourinho encontrou-se com o filho de D10S.



Aproveitando o jogo da Roma no sul de Itália, o português esteve à conversa com Diego Maradona Júnior e recordou o antigo internacional argentino, falecido em 2020.



«Abraçámo-nos e emocionámo-nos a recordar o papá. José Mourinho, fiel e leal amigo de Diego e de Maradona, amigo nas horas boas e nas horas más! Amo-te tanto como amaste o papá», escreveu na legenda a uma fotografia com o «Special One».



Lembre-se que a equipa romana, orientada por Mourinho, empatou a uma bola contra o Nápoles, na última segunda-feira.