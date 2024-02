Lucas Beltrán foi apontado ao Benfica durante o mercado de verão, mas acabou por rumar à Fiorentina. Em entrevista à Eurosport, o avançado, que foi formado no River Plate, revelou que a Roma, então treinada por José Mourinho, e o Real Madrid também estavam interessados na sua contratação.

«A Roma, a Fiorentina e o Real Madrid contactaram-me. Escolhi Florença porque senti isso. Um dia acordei e disse ao meu irmão: "Quero ir para a Fiorentina". Foi o clube que mais se interessou em mim, queriam-me muito. E depois gostei da cidade, do centro desportivo, do Parque da Viola, de como as pessoas vivem. É lindo, então estou muito feliz aqui. Acho que tomei uma boa decisão», disse Beltrán.

Na mesma entrevista, o avançado, de 22 anos, confidenciou ser amigo de Dybala desde criança e que aos 14 anos o seu irmão não o deixou assinar pelo Boca Juniors.

«Quando tinha 14 anos fui observado pelo River Plate, mas o Boca também me queria. O meu irmão Santiago disse-me: 'Se fores para lá não vou ver mais os teus jogos'. Eu não tive grande escolha então. A rivalidade entre as duas equipas é única, não se compara a nenhum outro clássico do mundo.Na Argentina vivemos o futebol à nossa maneira. Esperamos por esse jogo durante todo o ano. Os dias anteriores, o jogo e os dias seguintes estão num universo paralelo. É a imagem perfeita do futebol argentino.»