Romelu Lukaku regressou, esta quinta-feira, aos treinos do Inter de Milão após dois meses de ausência devido a lesão, revelou o clube italiano.

O avançado de 29 anos estava afastado dos relvados desde o final de agosto por causa de um problema na coxa esquerda. É esperado que o internacional belga volte a competir ou contra a Fiorentina, no próximo sábado, ou na partida da Liga dos Campeões contra o Plzen, a 26 de outubro.

Lukaku voltou a treinar na equipa italiana precisamente a um mês do arranque do Mundial2022, que vai decorrer no Qatar e em que deverá fazer parte dos selecionados da Bélgica. No regresso a Milão, o atacante leva um golo marcado em três partidas.