O Inter de Milão reencontrou-se com os triunfos na Serie A na receção à Udinese (3-1).



Em vésperas da receção ao FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os nerazzurri adiantaram-se no marcador aos 20 minutos por intermédio de Romelu Lukaku, de penálti. Foi o terceiro golo do belga esta época.



Com Beto na equipa inicial, o conjunto orientado por Andrea Sottil chegou à igualdade graças a um golo de Lovric ao cair do pano da primeira parte.



Na etapa complementar Inzaghi lançou D'Ambrosio, Lautaro Martínez e Çalhanoglu, estes dois últimos habituais titulares, e o Inter acabou por chegar a nova vantagem. Mkhitaryan fez um belo golo, com um remate de primeira, após um cruzamento de Dimarco. Já nos minutos finais, Lautaro Martínez fez o 3-1 final numa jogada de contra-ataque.



O Inter conseguiu assim chegar aos 47 pontos e fugiu ao AC Milan, terceiro colocado. Já o Nápoles está à distância de 15 pontos. Por seu turno, a Udinese ocupa o 9.º lugar com 30 pontos.



Classificação da Serie A