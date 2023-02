A pouco mais de uma semana do duelo com o FC Porto, para a Liga dos Campeões, o ambiente no Inter de Milão não está propriamente famoso.

Esta segunda-feira, os nerazzurri deixaram fugir ainda mais o Nápoles na liderança da classificação, ao empatarem frente à Sampdoria, penúltima classificada. Golos não houve, mas houve discussão a meio do encontro.

Após um desentendimento, Romelu Lukaku «pegou-se» com o colega Nico Barella e as câmaras de televisão captaram o momento em que o internacional belga, visivelmente irritado, discutiu com o italiano.

«Basta, basta, não faças isso», diz o belga, para depois usar uma expressão bem italiana para com o colega: «Vai tomar no **, seu filho da p****».

Ora veja: