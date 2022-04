Sete golos na vitória da Lazio no reduto do Spezia, e um deles do guarda-redes, na própria baliza.

Estavam cumpridos 54 minutos de jogo quando Ivan Provedel teve a infelicidade de ver uma bola bater no poste e ressaltar-lhe nas costas para entrar na baliza.

A Lazio voltava a empatar o jogo, a dois golos. Já tinha reagido ao golo de Kelvin Amian (9m) com um penálti de Immobile (33m), e o tal autogolo de Provedel "anulou" o golo de Kevin Agudelo (35m).

Hristov ainda deu nova vantagem ao Spezia, ao minuto 56, mas a Lazio conseguiu virar o jogo com golos de Milinkovic-Savic (68m) e Acerbi (90m).

Com este resultado a Lazio assume a quinta posição da Serie A, com 59 pontos, mais um do que a Roma de José Mourinho, que recebe o Bolonha neste domingo.

A Sampdória venceu o dérbi com o Génova (1-0), graças a um golo de Sabiri (25m).