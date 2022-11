Após um início de época fulgurante, que incluiu um ciclo de seis vitórias consecutivas, a Udinese atravessa agora uma fase negativa que podia ter ficado ainda pior, não fosse um golo do português Beto.

No jogo de abertura da 13.ª jornada da Serie A, a Udinese recebeu o Lecce e empatou 1-1, com Beto a salvar a equipa da derrota ao apontar o golo do empate, a cerca de 20 minutos do final. Foi o quinto golo do avançado português esta época.

Este foi também o quinto jogo consecutivo do conjunto de Udine sem vencer, que se seguiu a referida fase de seis vitórias seguidas.

Com este resultado, a equipa do avançado português passa a somar 23 pontos, e está no sétimo lugar, mas pode ser ultrapassado pela Juventus. Já o Lecce está imediatamente acima da linha de água, com nove pontos.